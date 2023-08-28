Задержаны еще три фигуранта дела об отравлении 35 человек шаурмой в Москве

Задержаны еще три фигуранта дела об отравлении 35 человек шаурмой в кафе на севере Москвы
Задержаны трое фигурантов по уголовному делу об отравлении людей в кафе быстрого питания на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Задержаны еще трое фигурантов по уголовному делу об отравлении людей в кафе быстрого питания на севере Москвы. Это генеральный директор частной организации-поставщика и его заместитель, а также закупщик мясной продукции – замороженной курицы в бобинах для вертела для изготовления продукта быстрого питания – шаурмы. Мужчина 1981 года рождения работал в кафе без официального оформления своей трудовой деятельности закупщиком и доставщиком мясной продукции, а также лаваша», – говорится в сообщении.
Отмечается, что директор частной организации и его заместитель создали на территории производства условия для изготовления продукции ненадлежащего качества, доставщик не проверял поставляемую продукцию на качество, осуществлял поставку мясной продукции без маркировок, сведений о сроках годности, а также товарно-транспортных накладных, ветеринарных свидетельств, то есть оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, о чем владельцу кафе было достоверно известно.
«В ближайшее время с участием прокурора суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Расследование на контроле в прокуратуре Москвы», – добавили в едомстве.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что не менее 35 человек отравились шаурмой и курами гриль, которые они купили в кафе «Бистро-24» на ул. Софьи Ковалевской. Роспотребнадзор опечатал заведение 23 августа, снято с реализации и забраковано более 180 кг обезличенной пищевой продукции и продовольственного сырья. Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Москве. В свою очередь следствие по данному факту возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).