Задержаны еще три фигуранта дела об отравлении 35 человек шаурмой в Москве

Задержаны трое фигурантов по уголовному делу об отравлении людей в кафе быстрого питания на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Задержаны еще трое фигурантов по уголовному делу об отравлении людей в кафе быстрого питания на севере Москвы. Это генеральный директор частной организации-поставщика и его заместитель, а также закупщик мясной продукции – замороженной курицы в бобинах для вертела для изготовления продукта быстрого питания – шаурмы. Мужчина 1981 года рождения работал в кафе без официального оформления своей трудовой деятельности закупщиком и доставщиком мясной продукции, а также лаваша», – говорится в сообщении.

Отмечается, что директор частной организации и его заместитель создали на территории производства условия для изготовления продукции ненадлежащего качества, доставщик не проверял поставляемую продукцию на качество, осуществлял поставку мясной продукции без маркировок, сведений о сроках годности, а также товарно-транспортных накладных, ветеринарных свидетельств, то есть оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, о чем владельцу кафе было достоверно известно.

«В ближайшее время с участием прокурора суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Расследование на контроле в прокуратуре Москвы», – добавили в едомстве.