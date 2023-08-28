Под Туапсе обвиняемого в покушении на убийство женщины арестовали

Туапсинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого в покушении на убийство женщины, которое было совершено на пляже в Туапсинском районе, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края .

Ранее следственным отделом по городу Туапсе СК РФ по краю было возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство его 35-летней знакомой (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). По предварительной версии, 25 августа на территории пляжа одного из санаториев в поселке Сосновый Туапсинского района обвиняемый на почве ревности нанес не менее 15 ударов ножом знакомой, приехавшей из Салехарда. Его действия пресекли очевидцы, пострадавшей своевременно оказана медицинская помощь. Фигурант пытался скрыться, но был задержан.