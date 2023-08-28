Посетителей ТЦ «Мега Белая Дача» снова эвакуировали

Днем в понедельник, 28 августа, в ТЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках объявили эвакуацию. Об этом сообщает «Москва 24».

Посетителей торгового центра попросили «отойти на безопасное расстояние в 30-40 метров от здания». Причина эвакуации неизвестна.

«Москва 24» отмечает, что эвакуации в «Мега Белая Дача» происходят почти каждую неделю.