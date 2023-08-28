Посетителей ТЦ «Мега Белая Дача» снова эвакуировали
Днем в понедельник, 28 августа, в ТЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках объявили эвакуацию. Об этом сообщает «Москва 24».
Посетителей торгового центра попросили «отойти на безопасное расстояние в 30-40 метров от здания». Причина эвакуации неизвестна.
«Москва 24» отмечает, что эвакуации в «Мега Белая Дача» происходят почти каждую неделю.
Об эвакуации в этом ТЦ сообщалось в субботу, 26 августа. К торговому центру приехали пожарные, эвакуацию объяснили техническими неполадками.
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