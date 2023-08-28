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После массовой драки рабочих Wildberries возбудили уголовное дело

В Электростали следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») после массовой драки сотрудников Wildberries. Об этом сообщает МВД России по Московской области.

После массовой драки рабочих Wildberries возбудили уголовное дело
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Обвиняемым по этой статье грозит лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас силовики устанавливают личности инициаторов конфликта.

Утром 27 августа у железнодорожной станции Фрязево произошла драка, в которой участвовали 40 работников склада маркетплейса. У некоторых из них были ножи. В результате 21-летнего россиянина и 22-летнего гражданина Киргизии госпитализировали с ранением ягодицы и руки.

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