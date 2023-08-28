После массовой драки рабочих Wildberries возбудили уголовное дело

В Электростали следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») после массовой драки сотрудников Wildberries. Об этом сообщает МВД России по Московской области.

© Lenta.ru

Обвиняемым по этой статье грозит лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас силовики устанавливают личности инициаторов конфликта.