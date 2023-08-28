После массовой драки рабочих Wildberries возбудили уголовное дело
В Электростали следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») после массовой драки сотрудников Wildberries. Об этом сообщает МВД России по Московской области.
Обвиняемым по этой статье грозит лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас силовики устанавливают личности инициаторов конфликта.
Утром 27 августа у железнодорожной станции Фрязево произошла драка, в которой участвовали 40 работников склада маркетплейса. У некоторых из них были ножи. В результате 21-летнего россиянина и 22-летнего гражданина Киргизии госпитализировали с ранением ягодицы и руки.
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