Житель Петербурга въехал на пешеходную зону и сбил с ног человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис».

Инцидент произошел в Мурино. Водитель автомобиля марки Porsche объехал пробку по пешеходному переходу. В какой-то момент он остановился, так как к нему подошел мужчина.

После этого автомобилист за рулем сдвинулся с места, и недовольный ситуацией петербуржец упал на капот. На машине он проехал несколько метров, затем машина сбросила его на газон, проехалась по траве в опасной близости от пострадавшего и скрылась с места ДТП.

На данный момент неизвестно, вызвали ли очевидцы полицию. Получил ли пешеход какие-либо травмы, также неизвестно.