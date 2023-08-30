ГУ МЧС по Приморскому краю сообщило, что новая волна паводка изолировала 21 населенный пункт в регионе, из зоны подтопления эвакуированы 1000 жителей. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что особенно тяжелая ситуация сложилась в Хасанском муниципальном округе и Дальнереченском городском округе.

«Всего в крае в 17 населенных пунктах на территории 14 муниципальных образований остаются подтопленными 73 жилых дома, 408 придомовых территорий, семь участков дорог, отрезан 21 населенный пункт», — пишет министерство.

По данным МЧС, к ликвидации последствий разгула стихии привлечены 168 единиц техники и более тысячи человек.

До этого стало известно, что 15 населенных пунктов Приморья остались без света из-за мощных осадков. Сотрудники энергокомпании для подачи электричества в пострадавшие населенные пункты района намерены привезти туда дизель-генераторные установки.