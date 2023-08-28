Силы ПВО сбили два разведывательных беспилотника в Крыму

В Крыму силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он уточнил, что произошло это на севере и западе Крыма. Других подробностей о подавлении дронов Аксенов не привел.

Глава призвал крымчан и гостей полуострова доверять только проверенным источникам информации.

Ранее Минобороны России докладывало об атаке Крыма 13 беспилотниками со стороны Украины.

В ведомстве разъяснили, что 10 дронов сбила система ПВО, остальные три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.