В Красногорске произошел пожар в жилом доме

В Красногорске в районе улицы Пионерской вспыхнул пожар в жилом доме. Об этом сообщает телеканал «360».

По его информации, возгорание произошло на балконе. К настоящему моменту также известно, что огонь перекинулся на крышу жилого дома.

Телеканал со ссылкой на МЧС также сообщил, что из горящего дома в Красногорске сейчас эвакуируют жителей.

Пожарные прибыли на место ЧП.

25 августа сообщалось о крупном возгорании в Нахабино. Оно произошло на строительном рынке. Как стало известно, что пожар локализован на площади 750 кв. м. Позднее его полностью потушили.