Baza: в Электростали произошла массовая драка на складе Wildberries
Рабочие склада Wildberries в подмосковной Электростали устроили массовую драку, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что в ней участвовало порядка 40 человек. Некоторые из них были вооружены ножами.
По данным «Базы», инцидент произошел утром 27 августа у железнодорожной станции «Фрязево». Началось все с обычного словесного конфликта.
По итогу в электростальскую больницу госпитализировали двух рабочих склада «Вайлдберриз»: 21-летний гражданин России получил ножевое ранение в грудь, а 22-летний гражданин Киргизии — ножевое ранение ягодицы и руки, — говорится в сообщении.
Отмечается, что после случившегося возбуждено дело о хулиганстве. Полицейские ищут участников.
В начале месяца массовая драка произошла во дворе жилого комплекса «Десна» в Новой Москве. В ней участвовали мигранты. Местные жители пытались разнять мужчин и вызвали силовиков. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 12 человек, однако из их нашли в местном хостеле.