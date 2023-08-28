В Электростали произошла массовая драка на складе Wildberries

Рабочие склада Wildberries в подмосковной Электростали устроили массовую драку, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что в ней участвовало порядка 40 человек. Некоторые из них были вооружены ножами.

По данным «Базы», инцидент произошел утром 27 августа у железнодорожной станции «Фрязево». Началось все с обычного словесного конфликта.

По итогу в электростальскую больницу госпитализировали двух рабочих склада «Вайлдберриз»: 21-летний гражданин России получил ножевое ранение в грудь, а 22-летний гражданин Киргизии — ножевое ранение ягодицы и руки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после случившегося возбуждено дело о хулиганстве. Полицейские ищут участников.