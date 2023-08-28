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Задержан напавший на журналистку Al Jazeera в Санкт-Петербурге мужчина

Подозреваемый в нападении на журналистку Al Jazeera Arabic в Санкт-Петербурге мужчина задержан в Карелии. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Задержан напавший на журналистку Al Jazeera в Санкт-Петербурге мужчина
© РИА Новости

Журналистку Al Jazeera Arabic Ранию Дриди избили у «Вагнер центра» во время прямого эфира. Мужчина ударил ее по голове и скрылся.

36-летнего подозреваемого в нападении задержали накануне около половины седьмого утра на улице Попова в Петрозаводске, отмечает «Фонтанка.ру».

По данным осведомленного источника Telegram-канала SHOT, он является руководителем отдела продаж ООО «Центр продовольственных поставок».

«В 2017 задержанный менеджер был приговорен за мошенничество на 2,5 года, но уже в 2018 году вышел по УДО. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Побои»», - отмечает канал.

Напомним, что после нападения врачи диагностировали у Рании Дриди закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей правой височной области.

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