В отеле популярного курорта Турции произошла перестрелка

В отеле на популярном курорте Турции Бодрум произошла перестрелка, в результате которой пострадали три человека, еще одного спасти не удалось. Об этом пишет местное издание Yeni Şafak.

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По данным источника, вооруженное столкновение случилось между тремя гостями отеля и тремя приехавшими туда на машине неизвестными. В результате 22-летние Ардахан Б. (Ardahan B.) и Йигиткан Б. (Yiğitcan B.) и 17-летний Мерт Али А. (Mert Ali A.) были доставлены в больницы. 28-летнего Омера Аташа (Ömer Ataş’ın) спасти не удалось.

Отмечается, что полиция предпринимает усилия по задержанию сбежавших подозреваемых, по факту инцидента начато широкомасштабное расследование.