В ФСБ рассказали о собиравшем данные об СВО экс-сотруднике генконсульства США

В ФСБ заявили, что экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке, гражданин России Роберт Шонов за вознаграждение собирал данные о ходе спецоперации для американских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

В спецслужбе заявили, что пресекли «деятельность информатора посольства США». Ранее ему предъявили обвинения по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).

В ФСБ заявили, что с сентября 2022-го и до задержания Шонов «за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США». Задания заключилась в сборе информации о ходе СВО, о мобилизационных процессах в регионах, о существующих проблемах и их влияния на протестную активность россиян перед выборами президента в 2024 году.

Задержанный признал вину в сборе данных, сообщает ТАСС.

В рамках дела Шонова ФСБ планирует допросить американских дипломатов Дэвида Бёрнстайна и Джеффри Силлина (в спецслужбе считают, что именно они давали Шонову задания). В посольство США в Москве уже направили повестки.

Информация о задержании Шонова, 62-летнего жителя Владивостока, появилась в СМИ в мае 2023 года.