В Таджикистане из-за сильных дождей погибли 13 человек

13 человек погибли в Таджикистане из-за сильных дождей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента страны Эмомали Рахмона.

Стихийное бедствие стало причиной смерти 11 человек в городе Вахдат и еще двух в районе Рудаки. Рахмон выразил соболезнования семьям погибших и поручил властям оказать им помощь, а также принять срочные меры по ликвидации последствий происшествия.

Напомним, что сильный дождь в Душанбе и других районах республики прошел в воскресенье, 27 августа. Стихия вызвала разрушения в разных частях Таджикистана. В частности, на дорогу Душанбе — Чанак сошел сель, который повредил несколько автомобилей. Трассу пришлось перекрыть, на месте продолжает работать спецтехника.