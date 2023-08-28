В Приморье число отрезанных паводком сел возросло до 26

Количество населенных пунктов в Приморском крае, отрезанных от внешнего мира после сильных ливней, выросло за сутки до 26, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства ГО и ЧС региона.

Подтоплены шесть участков дорог. Организована работа четырех лодочных переправ в Дальнереченском и Ольгинском муниципальных округах Приморья. В крае остаются подтопленными 122 жилых дома, среди которых 32 многоквартирных и 90 частных, а также 918 придомовых территорий. В Артемовском городском округе подтоплено 130 дачных домов.