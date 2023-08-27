Российского продюсера ранили в перестрелке в его доме

В подмосковном доме российского кинопродюсера Гранта Палагаева произошла перестрелка, он получил ранение руки, а рядом с ним нашли тело мужчины с пистолетом в руке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, инцидент произошел в доме продюсера в СНТ «Тихая Дубрава» в Одинцовском районе вечером в субботу, 26 августа. К продюсеру в гости пришли друзья. Ближе к концу вечеринки один из гостей, незнакомый Палагаеву, вытащил пистолет и выстрелил хозяину дома в руку, отчего тот потерял сознание.

Придя в себя, Палагаев увидел рядом тело неизвестного мужчины с огнестрельным ранением головы и левой части груди с пистолетом в руке. Сейчас его личность выясняется.

Следственный отдел СК России по Одинцово возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (часть 1 статьи 105 УК РФ). Проводится расследование. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли пистолет и одежду. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.

Грант Палагаев продюсировал фильмы «Соловей-Разбойник» с Иваном Охлобыстиным, «Тайный город» с Павлом Прилучным, а также сам снимался в нескольких картинах. Среди его знакомых множество звезд, в том числе американская актриса Мерил Стрип.