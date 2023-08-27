В Персидском заливе на иранском трубопроводе произошла утечка нефти

Разлив нефти произошел у иранского порта Генаве на побережье Персидского залива из-за утечки на подводном участке трубопровода, соединяющего месторождение Ахваз в провинции Хузестан с островом Харг, где расположен нефтеналивной терминал. Об этом сообщил глава организации по охране окружающей среды провинции Бушер Абдуррахман Мурадзаде.

"Операция по локализации и сбору нефти началась с отправки двух [специальных] судов", - заявил он иранскому агентству Tasnim.

По словам Мурадзаде, утечка произошла на участке трубопровода, связывающем порт Генаве с островом Харг. Для ее устранения к месту аварии были направлены бригады водолазов, добавил он. Объем разлива нефти он не уточнил.