В Москве задержали мужчину, который распылил аэрозольный баллончик в автобусе

Сотрудники Росгвардии доставили в полицию мужчину, который распылил аэрозольный баллончик в салоне автобуса в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В территориальный отдел полиции УВД Центральному административному округу сотрудниками Росгвардии доставлен гражданин, который распылил аэрозольный баллончик в салоне автобуса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.