Море спасло ребенка от стаи собак в Махачкале
В Махачкале стая собак напала на мальчика, который сумел спастись от животных в море. Видео происшествия опубликовали очевидцы.
«Стая собак напала на ребенка в Махачкале. Мальчик чудом спасся, успев забежать в море», — сообщает telegram-канал Baza.
На видео можно рассмотреть, что за ребенком, на вид которому около 10-12 лет, погналась стая собак, насчитывающая десять особей. Животные с лаем практически настигли мальчика, который сумел добежать до моря.
Ранее URA.RU сообщало, что 26 августа собака напала на детей, которые шли на тренировку по боксу в Златоусте (Челябинская область). Один из детей получил серьезные травмы.