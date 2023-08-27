В Махачкале стая собак напала на мальчика, который сумел спастись от животных в море. Видео происшествия опубликовали очевидцы.

«Стая собак напала на ребенка в Махачкале. Мальчик чудом спасся, успев забежать в море», — сообщает telegram-канал Baza.

На видео можно рассмотреть, что за ребенком, на вид которому около 10-12 лет, погналась стая собак, насчитывающая десять особей. Животные с лаем практически настигли мальчика, который сумел добежать до моря.