Москвич перевел 1,6 миллиона рублей лжеколдунам, чтобы вернуть возлюбленную

Житель столицы оказался обманут псевдоэкстрасенсами, когда хотел вернуть свою возлюбленную посредством магии. Об этом в воскресенье, 27 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

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— Москвич отдал лжеэкстрасенсам более 1,6 миллиона рублей, — сказала она.

В перечень оказанных услуг входили проведение специального обряда, его коррекция, а также постановка защиты на обряд, чтобы «никто не смог помешать воздействию». Также мошенники пообещали закрыть девушке чакры и энергетическую подпитку. Вдобавок доверчивый москвич получил разную оккультную атрибутику, которая якобы помогла бы ему вернуть любимую.

Столичная прокуратура призывает не передавать и не переводить денежные средства незнакомым людям, а также проверять информацию о новых знакомых людях. Как правило, если человек просит перевести ему определенную сумму на лечение, дорогу, помощь родственникам, то, скорее всего, это мошенник.