Суд в Москве арестовал еще одного фигуранта дела об отравлении шаурмой

Савеловский суд Москвы в понедельник заключил под стражу фигуранта дела об отравлении более 40 человек шаурмой и курицей гриль из бистро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Постановлением суда директор кафе быстрого питания Максудов А. А. заключен под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть до 25 октября", - сообщили в пресс-службе.

В удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано.

Ранее мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана в отношении Л. И. Куклиной - заместителя генерального директора частной организации-поставщика.

С 20 августа более 40 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Установлено, что все эти люди ели в "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской. Возбуждено уголовное дело п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).