Срок следствия по делу обвиняемой в убийстве Татарского продлен

Следователи продлили период расследования дела в отношении Дарьи Треповой , обвиняемой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга , где погиб военный корреспондент Владлен Татарский ( Максим Фомин ), до 2 декабря 2023 года. Об этом сказано в тексте постановления суда о продлении ареста Треповой, с которым ознакомился ТАСС.

Там также сказано, что предыдущий срок следствия истекал 2 сентября 2023 года, однако завершить расследование к указанной дате не представляется возможным, поскольку с материалами дела необходимо закончить ознакомление обвиняемых и их защитников, а также рассмотреть возможные ходатайства сторон процесса.

Как отмечается в постановлении, Трепова обвиняется по трем статьям УК РФ: ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение теракта путем взрыва, повлекшее за собой смерть человека), ч. 4 ст. 327 (подделка документов с целью скрыть другое преступление), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ группой лиц). По мнению следователя СК, чья позиция отражена в документе, находясь на свободе, Трепова Д. Е. "может скрыться от предварительного следствия и суда, координировать свои действия с соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности, угрожать потерпевшим и известным ей участникам уголовного судопроизводства, которые изобличают ее в совершении указанных преступлений, а также иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу". Сама Трепова и ее защитник против продления ей ареста не возражали. В итоге суд продлил ее пребывание в СИЗО до конца срока расследования - то есть до 2 декабря.