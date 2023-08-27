Оползень накрыл средневековый монастырь Шиомгвиме в Грузии
Оползень накрыл средневековый монастырь Шиомгвиме в 30 км от Тбилиси. О происшествии сообщает Sputnik Грузия.
Пока данных о пострадавших нет.
Обрушилась часть склона ближайшей горы. Люди, находящиеся на территории монастыря, эвакуируются. На месте ЧП начались спасательные работы.
Шио-Мгвимский монастырь ( Шиомгвиме) — средневековый монашеский комплекс близ города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура).
Первая община монахов была образована здесь ещё в VI веке святым Шио - одним из 13 ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию как миссионеры. Святой Шио провел свои последние годы отшельником и жил в пещере, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио).
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