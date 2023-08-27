В Красноярском крае задержали четверых азербайджанцев за убийство и драку
В Красноярском крае задержали четверых уроженцев Азербайджана после драки с жителями города Шарыпово, в которой был убит человек. Об этом сообщает Главное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По версии следствия, инцидент произошел около 5 часов утра 26 августа 2023 года в 6-ом микрорайоне города Шарыпово.
Трое граждан иностранного государства были пьяны и приставали к проходящей девушке. За нее заступились трое местных жителей - супружеская пара и их знакомый.
«В итоге словесный конфликт перерос в драку. Четверо подозреваемых напали на потерпевших и нанесли им множественные удары по различным частям тела арматурой и молотками. Один из подозреваемых наносил удары ножом, который у него был с собой», - сообщают следователи.
Из-за ножевых ранений 30-летний мужчина скончался на месте, 27-летний пострадавший и его 25-летняя супруга доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Четверо подозреваемых задержаны, проводится допрос. Следствие будет ходатайствовать об их заключении под стражу.
В рамках расследования будет дана оценка законности пребывания подозреваемых на территории России.