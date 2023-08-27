Скала обрушилась у средневекового монастыря в Грузии

Часть скалы обвалилась возле средневекового монастыря Шиомгвиме недалеко от Мцхеты, в 30 километрах от Тбилиси . На кадрах очевидцев видно, как скала обваливается и накрывает прилегающую к монастырю территорию.

В начале августа в Грузии случился масштабный оползень в горном курорте Шови, в результате которого погибли 15 человек. В связи с трагедией в Шови свои соболезнования принес патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что . скорбит вместе с народом Иверии. В поисках приняли участие 400 спасателей и более 200 военных, которые на месте разрушенных коттеджей перекапывали двухметровые потоки грязи и камней.