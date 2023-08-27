Сальдо сообщил о покушении на журналиста агентства News Front

В Херсонской области совершено покушение на журналиста агентства News Front. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Владимир Сальдо.

«Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front «Лекса», - написал Сальдо.

По его словам, преступники специально выслеживали автомобиль военкора у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд.

В итоге «Лекс» получил ранение, но остался в строю. Машина сильно повреждена осколками.

Сальдо добавил, что «нацистский режим устраивает преследования журналистов» на Украине и пытается убить тех, кто показывает неудобную правду за её пределами. Если журналист «выбешивает наших врагов» - значит, делает всё правильно.

Врио губернатора Херсонской области попросил военкоров быть осмотрительней и беречь себя, насколько это возможно.

News Front сообщает, что во время атаки ВСУ военкор находился в автомобиле. По словам LeXа, в целом его состояние стабильное, но руки и ноги посечены осколками.

Сам репортер рассказал, что машина прикрыла его от удара в серой зоне. Дрон ударил перед задней дверью, прилетело в метре от машины, осколками вынесло все стекла.