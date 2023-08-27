Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову обнаружили в Подмосковье
Тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в загородном доме в подмосковном Одинцово. Об этом в воскресенье, 27 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
— По данным следствия, тело неизвестного мужчины с огнестрельным ранением головы нашли 27 августа в одном из домов в садовом товариществе «Тихая Дубрава» в Одинцовском городском округе, — сообщила она.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, а также изъяли пистолет и одежду. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время идет допрос свидетелей.
Другой похожий случай произошел 10 августа. В Подмосковье мужчину госпитализировали с ранением в голову после дорожной ссоры. Уроженец Киргизии достал травматический пистолет и трижды выстрелил в пострадавшего.