Пожар на рынке «Лира» в Пятигорске потушили
Пожарные ликвидировали пожар на рынке «Лира» в Пятигорске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram.
«По оперативной информации, погибших нет», — уточнил он.
Отмечается, что один из пожарных получил тепловой удар во время борьбы с огнём, ещё трое человек обратились за помощью к бригаде медиков.
«Обошлось без госпитализаций», — заключил Владимиров.
Ранее сообщалось, что пожар в Пятигорске был локализован на площади 1 тыс. кв. м.