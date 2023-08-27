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Пожар на рынке «Лира» в Пятигорске потушили

Пожарные ликвидировали пожар на рынке «Лира» в Пятигорске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram.

Пожар на рынке «Лира» в Пятигорске потушили
© телеграм-канал "МЧС Ставропольского края"

«По оперативной информации, погибших нет», — уточнил он.

Отмечается, что один из пожарных получил тепловой удар во время борьбы с огнём, ещё трое человек обратились за помощью к бригаде медиков.

«Обошлось без госпитализаций», — заключил Владимиров.

Ранее сообщалось, что пожар в Пятигорске был локализован на площади 1 тыс. кв. м.