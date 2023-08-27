Российский турист погиб при покорении Эльбруса
На Эльбрусе краснодарский турист сорвался с высоты 5 км и разбился насмерть. Погибший был в составе тургруппы, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.
Информация о несчастном случае поступила в 8 утра воскресенья, 27 августа.
«На горе Эльбрус, турист из г. Краснодар на высоте 5000 м. сорвался с горы и получил травмы несовместимые с жизнью», - сказан в сообщении спасателей.
Мужчина был в составе группы, состоящей из 14 человек.
Для поиска погибшего привлекались 24 спасателя, 4 единицы техники. В итоге спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России на коммерческом вертолете эвакуировали тело в поселок Терскол.
К делу подключились следователи. Предстоит установить причины и обстоятельства происшествия.
С родственниками погибшего работают психологи МЧС России.