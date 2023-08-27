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СМИ: в Новосибирске мужчина поджег релейный шкаф и задержал поезда

В Новосибирске неизвестный злоумышленник поджег релейный шкаф на железнодорожной станции. Это привело к задержке отправления двух пассажирских поездов в Читу и Владивосток, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

СМИ: в Новосибирске мужчина поджег релейный шкаф и задержал поезда
© РИА Новости

По данным издания, злоумышленник пробрался к релейному шкафу на перегоне «Обь — Новосибирск Западный». Он попытался взломать его, но не смог и решил поджечь.

Его действия привели к тому, что светофоры на железнодорожных путях вышли из строя и сработали сигналы их занятости.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили окурок, пластиковую бутылку со следами горючего вещества и следы от велосипеда.

Напомним, что в 2022-2023 годах в России неоднократно фиксировались случаи поджогов военкоматов и объектов на железных дорогах.

Так, в августе 2023 года сотрудники силовых ведомств задержали в Псковской области местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами, за попытку устроить диверсию на железной дороге.

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