СК установил личности погибших при крушении самолета в Тверской области
Следственный комитет России установил личности всех погибших при крушении самолета в Тверской области. Они соответствуют списку, заявленному в полётном листе, пишет РИА «Новости».
«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе», - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что в списке были представлены следующие пассажиры самолета: Prigozhin Evgeniy, Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay.
Кроме того, на борту, по данным ведомства, находились командир судна Levshin Aleksei, второй пилот Karimov Rustam, бортпроводник Raspopova Kristina.