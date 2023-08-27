Глава Белгородской области сообщил о гибели мирного жителя от действий ВСУ

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 140 боеприпасов, также с БПЛА сбросили несколько взрывных устройств. В результате один человек погиб, шестеро пострадали, повреждения получили порядка 50 домов, 2 соцобъекта, 3 предприятия и 8 автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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"В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено 12 снарядов из РСЗО "Град". Пострадали шесть мирных жителей. Двое мужчин доставлены в Валуйскую ЦРБ: у одного осколочное ранение поясничной области с повреждением почки, у второго - осколочные ранения мягких тканей головы и поясничной области. Пенсионерка с осколочными ранениями глаза и руки доставлена в областную клиническую больницу Белгорода. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Еще троим жителям госпитализация не потребовалась - мужчина с осколочным ранением мягких тканей спины, мужчина с раной головы и мужчина с ушибом грудной клетки. Всем троим медицинская помощь оказана на месте", - написал губернатор.

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Также, по словам губернатора, в Валуйском округе 26 августа результате обстрела различные повреждения выявили в 49 частных домовладениях, 2 социальных объектах, 3 предприятиях. Повреждены 39 хозпостроек, 7 легковых и 1 грузовой автомобиль, а также линия электропередачи. "Сейчас электроснабжение полностью восстановлено", - отметил Гладков.

В Белгородском районе 26 августа в селе Щетиновка с БПЛА сбросили два взрывных устройства, в результате взрыва один человек погиб. По селу Устинка выпустили 7 артиллерийских снарядов, из гранатомета обстреляли село Наумовка - зафиксировали 50 гранатометных выстрелов. В селе Журавлевка с БПЛА сбросили восемь осколочных боеприпасов, в селе Севрюково сбили беспилотник ВСУ.

В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Цаповка - установлено 10 прилетов, в Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировали 5 прилетов. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино ВСУ выпустили 15 минометных снарядов, по окраине села Безымено - четыре минометных снаряда.