Житель Петербурга выбросил свою сожительницу из окна
В Санкт-Петербурге мужчина выбросил свою 30-летнюю сожительницу из окна жилого дома.
Как передаёт РЕН ТВ со ссылкой на свой источник, инцидент произошёл в ночь на 26 августа на Купчинской улице Северной столицы.
Подробности случившегося пока не называются. Известно лишь, что пострадавшая госпитализирована с серьёзными травмами, её состояние оценивается как тяжёлое.
Подозреваемого сумели задержать по горячим следам. Он находится в специальном помещении содержания задержанных лиц, возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Барнауле мужчина ударил ножом водителя городского автобуса.