Житель Петербурга выбросил свою сожительницу из окна

В Санкт-Петербурге мужчина выбросил свою 30-летнюю сожительницу из окна жилого дома.

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Как передаёт РЕН ТВ со ссылкой на свой источник, инцидент произошёл в ночь на 26 августа на Купчинской улице Северной столицы.

Подробности случившегося пока не называются. Известно лишь, что пострадавшая госпитализирована с серьёзными травмами, её состояние оценивается как тяжёлое.

Подозреваемого сумели задержать по горячим следам. Он находится в специальном помещении содержания задержанных лиц, возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.