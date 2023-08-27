Пьяный мужчина  попытался «захватить» самолет при посадке в Шереметьево

Пьяный пассажир лайнера, следовавшего по маршруту Магадан - Москва, заявил, что намеревается «захватить» самолет. Полиция задержала дебошира сразу после приземления борта в аэропорту Шереметьево, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Инцидент произошел в воскресенье, 27 августа, на борту лайнера Boeing 777.

Источник пояснил, что пьяный мужчина вел себя неадекватно. Стюардессы приняли решение пересадить его на другое место. Их попытка оказалась неудачной.

Во время захода на посадку дебошир продолжил буянить и заявил, что «захватит воздушное судно».