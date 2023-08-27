Люди в масках открыли стрельбу в кузбасском городе

Жители Ленинска-Кузнецкого массово жалуются на звуки выстрелов, раздававшиеся минувшей ночью.

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Пользователь социальной сети "ВКонтакте" поделился историей, произошедшей в Ленинске-Кузнецком. По словам местного жителя, в ночь на 27 августа во дворе на проспекте Ленина раздавались выстрелы. Их производила группа людей, одетых в маски. Выстрелы слышали многие горожане.

Далее, по словам очевидца, на место происшествия прибыли росгвардейцы, а после сотрудники патрульно-постовой службы, однако хулиганов уже не застали. Они, утверждает подписчик паблика "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112", покинули дворовую территорию.