Массовая драка произошла в Подмосковье
Массовая драка с двумя пострадавшими от ножевых ранений произошла в Электростали. Полиция подтвердила случившееся и раскрыла причину конфликта.
Инцидент произошел в воскресенье, 27 августа возле дома на Железнодорожной улице.
«Между двумя группами граждан произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы», - сказано в сообщении ГУ МВД России по Московской области
Всего в драке участвовало около 20 человек. В полицию позвонили свидетели массовой стычки.
Сейчас полицейские устанавливают личности участников инцидента. Нанесшие ножевые ранения пока не задержаны.
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