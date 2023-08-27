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Массовая драка произошла в Подмосковье

Массовая драка с двумя пострадавшими от ножевых ранений произошла в Электростали. Полиция подтвердила случившееся и раскрыла причину конфликта.

Массовая драка произошла в Подмосковье
© РИА Новости

Инцидент произошел в воскресенье, 27 августа возле дома на Железнодорожной улице.

«Между двумя группами граждан произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы», - сказано в сообщении ГУ МВД России по Московской области

Всего в драке участвовало около 20 человек. В полицию позвонили свидетели массовой стычки.

Сейчас полицейские устанавливают личности участников инцидента. Нанесшие ножевые ранения пока не задержаны.

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