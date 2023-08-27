В Бурятии нашли живыми пропавших при сплаве туристов

Спасатели нашли живыми пятерых туристов, которые пропали во время сплава по реке Тыя в Бурятии. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Как оказалось, в реке поднялся уровень воды. Туристы не могли вернуться самостоятельно», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что туристов обнаружили специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС на вертолете Ми-8. Все пятеро были доставлены в Нижнеангарск.