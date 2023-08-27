Лайнер Москва - Минводы сел в Волгограде после сигнала тревоги

Пассажирский лайнер Airbus A321, выполняющий рейс из Москвы в Минеральные Воды, подал в полете сигнал тревоги и начал снижение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в небе над Волгоградской областью спустя около 1,5 часа полета.

«Рейс Москва - Минводы подал сигнал тревоги, приступил к снижению для экстренной посадки в аэропорту Волгограда», - пояснил источник.

Все службы аэропорта Волгограда приведены в режим готовности.

Позже источник отметил, что борт благополучно сел в Волгограде.

Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Москву, экстренно посадили в Волгограде из-за остановки сердца у стюардессы.