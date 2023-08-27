Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Курске

Украинский беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Курске. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал губернатора Курской области

Пострадавших нет. Здание получило повреждения, на некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны лопнули несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского государственного аграрного университета (ГАУ).