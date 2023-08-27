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В Бурятии нашли и эвакуировали пятерых туристов, потерявшихся во время сплава

Спасатели эвакуировали пятерых туристов, которые пропали во время сплава в Бурятии, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В Бурятии нашли и эвакуировали пятерых туристов, потерявшихся во время сплава
© РИА Новости

"Спасатели МЧС России эвакуировали потерявшихся туристов в Бурятии. Как оказалось, в реке поднялся уровень воды. Туристы не могли вернуться самостоятельно", - говорится в сообщении.

Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск.

Зарегистрированная тургруппа в составе пяти человек сплавлялась по реке Тыя на двух катамаранах. В назначенное время они не вышли с маршрута.