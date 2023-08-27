В Бурятии нашли и эвакуировали пятерых туристов, потерявшихся во время сплава

Спасатели эвакуировали пятерых туристов, которые пропали во время сплава в Бурятии , сообщается в Telegram-канале МЧС России .

"Спасатели МЧС России эвакуировали потерявшихся туристов в Бурятии. Как оказалось, в реке поднялся уровень воды. Туристы не могли вернуться самостоятельно", - говорится в сообщении.

Зарегистрированная тургруппа в составе пяти человек сплавлялась по реке Тыя на двух катамаранах. В назначенное время они не вышли с маршрута.