Затопленный пригород Владивостока показали на видео с самолета

Десятки населенных пунктов Приморья, пострадавших из-за сильного наводнения, показали на видео. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом SHOT, снят пригород Владивостока, частично ушедший под воду. Серьезный ущерб был нанесен жителям ряда населенных пунктов из-за обильных осадков, выпавших в Приморье в последние две недели.

По последним данным МЧС Приморского края, в результате разгула стихии на территории 16 муниципалитетов подтопленными остаются 122 жилых дома и 1102 придомовых территории. В Артемовском городском округе в трех СНТ затопило 130 дачных домов. В Анучинском, Дальнереченском, Красноармейском, Лазовском, Партизанском и Ольгинском муниципальных образованиях от транспортного сообщения отрезано 32 населенных пункта.

Власти направили вертолет Ми-8 МЧС в Ольгинский округ, чтобы доставить около двух тонн хлеба, мучных изделий и воды жителям отрезанных населенных пунктов. Всего для ликвидации последствий стихии привлечено около одной тысячи человек и 192 единицы техники. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в пострадавшие от паводков районы доставят тепловые пушки и другое оборудование.

За последние сутки от воды освободились 143 жилых дома и 499 придомовых территории. Просушены 1083 дома, воду откачали из подвалов 892 строений. В четырех пунктах временного размещения находятся 148 человек, включая 37 детей.