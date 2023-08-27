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В пригороде Киева прозвучали хлопки

В пригороде украинской столицы зафиксированы взрывы. Об этом заявили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Согласно информации администрации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Иные подробности не сообщаются. Несколькими часами ранее во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу.

В пригороде Киева прозвучали хлопки
© Gleb Garanich/Reuters

Согласно официальному ресурсу по оповещению населения, сигналы тревоги звучат в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях.

Накануне в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Позднее в Черкасской области Украины прозвучали взрывы.

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