В пригороде Киева прозвучали хлопки

В пригороде украинской столицы зафиксированы взрывы. Об этом заявили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Согласно информации администрации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Иные подробности не сообщаются. Несколькими часами ранее во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу.