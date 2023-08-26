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МВД: полицией задержан водитель самоката, который наехал на ребенка в Москве

Полиция Москвы задержала водителя самоката, наехавшего на пятилетнего ребенка, сообщили в МВД.

Полиция Москвы задержала водителя самоката, наехавшего на пятилетнего ребенка
© РИА Новости

26 августа в полицию поступила информация о том, что пятилетний ребенок был сбит неизвестным, ехавшим на самокате на улице Кадырова.

Полицейские задержали несовершеннолетнего местного жителя, он доставлен в территориальный отдел.

Ранее в Москве врачи провели операцию на челюсти ребенку, которого сбил самокатчик.

Инцидент, после которого школьнику понадобилась помощь врачей, произошел в центре столицы. Мальчик играл в фонтане, когда неизвестный решил проехаться по этой территории несмотря на наличие дорожек рядом.

После столкновения, самокатчик почти сразу скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам медиков, из-за инцидента зубы школьника «сложились вовнутрь». Более того, сотрудники учреждения диагностировали перелом челюсти. Теперь пострадавший носит на зубах специальную пластину. Врачи не исключают, что зубы не срастутся.

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