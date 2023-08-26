В Астраханском заповеднике потушили пожар
Пожар в Астраханском заповеднике полностью ликвидирован. Выгорело более 3 тысяч гектаров территории. Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС России, передает РИА Новости.
По его словам, на 19.00 (18.00 мск ) субботы пожар ликвидирован на территории Дамчикского участка в Икрянинском и Камызякском районах области.
Общая площадь, на которой распространился огонь, составила 3040 гектаров. Пожар тушили более 50 человек и почти 30 единиц техники.
Пожар в заповеднике начался в среду, огонь пришел с сопредельной территории. Горение распространилось в центральной островной части Дамчикского участка. К утру пятницы площадь пожара составляла 2,7 тысячи гектаров. Днем в пятницу возгорание удалось локализовать.
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