В Астраханском заповеднике потушили пожар

Пожар в Астраханском заповеднике полностью ликвидирован. Выгорело более 3 тысяч гектаров территории. Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС России, передает РИА Новости.

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По его словам, на 19.00 (18.00 мск ) субботы пожар ликвидирован на территории Дамчикского участка в Икрянинском и Камызякском районах области.

Общая площадь, на которой распространился огонь, составила 3040 гектаров. Пожар тушили более 50 человек и почти 30 единиц техники.