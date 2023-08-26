В Подольске мужчину госпитализировали после конфликта со стрельбой
В подмосковном Подольске между двумя мужчинами произошел конфликт со стрельбой, сообщается на сайте регионального МВД.
Инцидент произошел в пятницу, 25 августа, на Тепличной улице. По предварительным данным, между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали.
Полиция задержала стрелявшего, им оказался местный житель 1985 года рождения. У него изъяли оружие.
Как писала «Парламентская газета», в начале августа в Калужской области мужчина на балконе квартиры обстрелял из пневматического пистолета прохожих. Нарушителем оказался мужчина 1976 года рождения. Он успел попасть в четырех человек.