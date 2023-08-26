В Подольске мужчину госпитализировали после конфликта со стрельбой

В подмосковном Подольске между двумя мужчинами произошел конфликт со стрельбой, сообщается на сайте регионального МВД.

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Инцидент произошел в пятницу, 25 августа, на Тепличной улице. По предварительным данным, между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали.

Полиция задержала стрелявшего, им оказался местный житель 1985 года рождения. У него изъяли оружие.