СМИ: В Краматорске прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел в городе Краматорск, находящемся в ДНР под контролем Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
В подконтрольной Украине части ДНР объявлена воздушная тревога. Других подробностей не приводится.
Последний раз российские военные предприняли мощную атаку на Краматорск 27 июня. Тогда, по данным Минобороны России, были уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ. В Киеве обвинили Россию в ударах по гражданской инфраструктуре, в том числе по пиццерии и кафе.
В Кремле заявили, что Россия атакует только военные объекты.
«Российская Федерация не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой», — сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.