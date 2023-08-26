В Краматорске прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в городе Краматорск , находящемся в ДНР под контролем Украины , сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Последний раз российские военные предприняли мощную атаку на Краматорск 27 июня. Тогда, по данным Минобороны России, были уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ. В Киеве обвинили Россию в ударах по гражданской инфраструктуре, в том числе по пиццерии и кафе.