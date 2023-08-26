На параде в Бостоне в результате стрельбы получили ранения семь человек

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы во время парада, посвященного карибской культуре, в Бостоне (штат Массачусетс). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

По его данным, пострадавшие были госпитализированы с незначительными ранениями. Полиция задержала нескольких человек и изъяла огнестрельное оружие.