Несколько человек погибли при стрельбе в торговом центре во Флориде
Несколько человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в торговом центре американского города Джэксонвилла (штат Флорида).
Об этом информирует News4JAX со ссылкой на мэра города Донну Диган.
Точное количество погибших не сообщается.
Отмечается, что место действия оцеплено, проезжающих мимо горожан просят выбирать альтернативные маршруты.
Ранее семь человек получили ранения в результате стрельбы на фестивале в Бостоне.
Также четыре человека пострадали в результате стрельбы на школьном матче в Оклахоме.