В столице Судана Хартуме произошел сильный взрыв
В столице Судана Хартуме произошел мощный взрыв, очевидцы сняли на видео последствия происшествия. Об этом сообщается на странице сообщества Wakee в социальной сети X (экс-Twitter).
Кадрами последствий сильного взрыва поделились местные жители.
ЧП произошло в Хартуме, в районе главного командования вооруженных сил и президентского дворца.
В размещенном ролике заметен огненный столб, поднявшийся на десятки метров. Согласно информации сообщества, рядом мог находиться склад с боеприпасами.
Информация о разрушениях в результате взрыва в суданской столице пока не поступала. Причина случившегося также не известна.
До этого в Северном Хартуме в Судане были слышны взрывы. Тогда над некоторыми районами Северного Хартума кружила авиация. Очевидцы сообщали о громких звуках взрывов в самом городе.