В Самаре локализовали пожар в нежилом здании

В Кировском районе Самары произошел пожар в нежилом здании на площади 500 квадратных метров, который в настоящее время удалось локализовать, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

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В 12:59 по московскому времени в МЧС поступило сообщение о горении мусора и нежилого здания на площади 250 квадратных метров в Кировском районе Самары на улице Арзамасской, дом 1.

Для борьбы с огнем были задействованы 55 сотрудников МЧС, 15 единиц техники.