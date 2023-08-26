В Самаре локализовали пожар в нежилом здании
В Кировском районе Самары произошел пожар в нежилом здании на площади 500 квадратных метров, который в настоящее время удалось локализовать, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
В 12:59 по московскому времени в МЧС поступило сообщение о горении мусора и нежилого здания на площади 250 квадратных метров в Кировском районе Самары на улице Арзамасской, дом 1.
Для борьбы с огнем были задействованы 55 сотрудников МЧС, 15 единиц техники.
В 14:32 по московскому времени пожар был локализован. Угроза распространения огня на жилые дома ликвидирована, погибших и пострадавших нет, - отметили в ведомстве.