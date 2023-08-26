В Подольске мужчина пострадал во время конфликта со стрельбой

МОСКВА , 26 августа. /ТАСС/. Конфликт между мужчинами в Подольске закончился стрельбой, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области .

Инцидент произошел накануне у одного из домов на Тепличной улице. "По предварительной информации, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрелы из травматического пистолета в своего оппонента. Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован", - сказал собеседник агентства.